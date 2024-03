E-Kena : modèle d’entrepreneuriat dans l’e-Tourisme au Gabon

Avec l’avènement des technologies numériques, l’entrepreneuriat chez les jeunes gabonais se développe à grands pas, et E-Kena en est un exemple.

Fondée il y a trois ans, après une levée de fonds de 20 millions de francs CFA, cette jeune entreprise a su conquérir le marché de l’e-tourisme en simplifiant radicalement le processus de réservation de voyages à l’intérieur du Gabon, notamment entre Libreville et Port-Gentil.

E-Kena, qui compte quatre employés, s’est imposée grâce à l’innovation, tentant de transformer l’industrie du tourisme dans la région.

Cette entreprise a facilité près de 400 voyages l’année dernière à travers le pays. En trois ans d’activité, les quatre employés ont réussi à réaliser un chiffre d’affaires impressionnant de 512 millions de francs CFA au cours des trois dernières années.

L’une des clés du succès d’E-Kena réside dans sa capacité à comprendre les besoins spécifiques des voyageurs gabonais et à y répondre avec une solution simple et efficace via son site internet.

Grâce à leur plateforme convi- viale et intuitive, les utilisateurs peuvent désormais réserver leurs billets de manière transparente, évitant ainsi les tracas associés aux méthodes traditionnelles de réservation de voyages.