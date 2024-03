18e Conférence de l'OCI-UPCI : Jean-François Ndongou vante les efforts du Gabon dans la préservation de l'environnement

À Abidjan où se tiennent ces assises, le président de l'Assemblée nationale de la Transition conduit une délégation composée de quatre autres députés. Cette mission lui a également permis d'échanger avec son homologue ivoirien, Jean Adama Bitogo.

La 18e Conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI-UPCI) s'est ouverte lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire.

La délégation du Parlement gabonais est conduite par le président de l'Assemblée nationale de la Transition, Jean-François Ndongou. Celle-ci comprend trois autres députés : Ali Eyeghe, Elza Ritchuelle Boukandou et Tatiana Mireille Bouyou.

Il faut souligner que les assises de cette année tournent autour du thème : "Les changements climatiques dans le monde, quelle riposte des pays membres ?" Un thème qui suscite un grand intérêt chez les parlementaires soucieux de trouver des solutions aux problématiques posées par les changements climatiques dans le monde en général, et dans leurs pays respectifs en particulier.

Dans son allocution de circonstance, le chef de la délégation gabonaise a, avant tout, édifié l'assistance sur les raisons du "Coup de libération" qu'a connu le Gabon et qui s'est traduit par la prise du pouvoir, le 30 août 2023, par les Forces de défense et de sécurité (FDS) à travers le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

De même, Jean-François Ndongou a rappelé que cette initiative des militaires, qui a reçu l'adhésion des populations, a ouvert une nouvelle ère au Gabon. Tout en notant les efforts déployés par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour maintenir la paix et mener à bien tous les projets relatifs à la Transition en cours, le président de la première Chambre du Parlement a magnifié la détermination des autorités gabonaises à poursuivre l'action du Gabon au profit de la préservation de l'environnement.

Par ailleurs il a déploré les nombreux conflits en cours dans certains États membres de l'OCI. Non sans interpeller la communauté islamique quant à la nécessité de mettre fin à ces crises.

La 18è Conférence de l'OCI-UP- CI, qui a réuni environ 36 délégations de parlementaires, devrait être sanctionnée par des recommandations en rapport avec le thème examiné.

noter que sur le plan bilatéal, le président de la Chambre des députés s'est entretenu avec son homologue ivoirien, Jean Adama Bitogo. Occasion pour les deux hommes d'évoquer les liens qui existent entre leurs deux pays depuis plusieurs décennies. Non sans afficher leur volonté de contribuer davantage à leur raffermissement.

Jean-François Ndongou a également rassuré son hôte quant à la détermination du président Oligui Nguema à conduire le processus en cours dans la paix et la sérénité.

