Travaux publics : les priorités du gouvernement pour 2024

Face à ses collaborateurs, le ministre des Travaux publics a décliné, vendredi dernier, les projets de son département, non seulement pour 2024, mais aussi pour les années à venir. Une feuille de route comportant des objectifs précis visant à améliorer la qualité de service de nos routes, tout en augmentant le nombre de kilomètres bitumés.

D'entrée de jeu, le général Flavien Nzengui Nzoundou a indiqué que "pour la mise en œuvre de ses missions en 2024, le ministère des Travaux publics a été doté d'un budget annuel global de 50 milliards 90 millions 826 mille 524 FCFA". Sur cette enveloppe, 17 milliards 992 millions 412 mille 92 FCFA sont affectés à l'entretien des routes nationales et départementales. Le reste étant réservé au programme de remise à niveau des voiries urbaines.

Si ces aspects sont essentiels dans l'ambition de renforcer le niveau de circulation sur les routes gabonaises, le membre du gouvernement a souligné que "l'enveloppe allouée cette année permettra également le financement des études de nouveaux projets et de l'exécution de ceux en cours, ainsi que la réalisation des actions complémentaires contenues dans le programme d'urgence de remise à niveau du réseau routier national".

C'est dire, parce qu'il est au cœur de la vision des autorités de la Transition, que le ministère est vraiment attendu sur le terrain de l'action. Toujours cette année, le ministère des Travaux publics entend mener des études sur 800 km dans le cadre du Programme d'appui au secteur des infrastructures du Gabon (Pasig) soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) ; des 18 km reliant le PK18 à Owendo; des 20km de la route de la Cité parlementaire-Bikelé.

Il y a aussi les études pour les équipements sociaux de Franceville, KoulaMoutou, Lambaréné et Oyem, ainsi que les études d'auscultation ou de faisabilité technique de 665 km pour les tronçons Bifoun-Lambaréné, Mitzic-Oyem-Bitam-Eboro, Alembé-Lopé-Mikouyi, etc.

De même, Flavien Nzengui Nzoundou a informé du début imminent des travaux de bitumage de l'axe Ndendé-Doussala, en direction du Congo, l'aménagement de 21 km de voiries urbaines dans le Grand Libreville, la construction de 20 ponts en bois mixtes (béton/métallique), le pavage de la route PK 13-rails.

Tous ces projets sont réalisables, estime le membre du gouvernement, à condition que tous les responsables et personnels de la régie et des entités sous tutelle se les approprient. Et c'est assurément dans cet esprit de remobilisation de toutes les ressources qu'est intervenue l'acquisition de matériels de génie civil, des équipements d'atelier, l'outillage de maintenance, etc.

C'est aussi dans le même esprit que le ministre a annoncé le recrutement de nouveaux agents dans les domaines de l'administration générale, du génie civil et des travaux publics, ainsi que la formation ou le recyclage du personnel technique existant à l'École des techniciens des travaux publics de Fougamou (ETTPF). En perspective, cet établissement sera pourvu d'un nouveau curricula en suivant les besoins réels selon les métiers.

Concernant les équipements collectifs, le ministre Nzengui Nzoundou a annoncé la réalisation d'ici à 2026 du programme d'assainissement des eaux usées et pluviales par l'aménagement des bassins-versants, tant à Libreville qu'à Port-Gentil.

G.R.M

Libreville/Gabon