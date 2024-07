Franceville/Génie militaire : Le directeur régional sud-est du Génie militaire prend son commandement

Nommé le 02 janvier 2024 par décret numéro 0009/PR/MDN, le commandant Antoine Junior Abiagué Angoué, a pris le commandement de la direction régionale sud-est du génie militaire, située à Franceville, chef-lieu du Haut-Ogooué, mercredi 17 juillet 2024. C’était au cours d’une cérémonie militaire placée sous le haut commandement du Général de Brigade Gabin Oyougou Lehounda, directeur général du Génie militaire, conseiller spécial du Président de de la transition, chef de l’Etat.

Deux temps forts ont marqué ladite cérémonie. D’abord la prise de Fanion des mains du général par l’impétrant, symbole d’investiture des pouvoirs, sur l’esplanade de la base du Génie militaire. Ensuite, la remise des médailles aux officiers supérieurs, officiers et aux civiles partenaires. « Direction régionale Sud-est du Génie militaire, vous reconnaitrez désormais comme chef, le commandant Abiagué Angoué Junior ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le succès des armes du Gabon » a instruit le général de Brigade Gabin Oyougou à l’ensemble des troupes.

Dans le même temps, neuf officiers supérieurs et officiers, ainsi que 5 civiles ont été décorés de la médaille d’honneur du génie militaire. Les officiers supérieurs composés des colonels, Alix Ayo des sapeurs-pompiers, médecin Mpouo directeur général d’Amisssa, le médecin commandant Olivia Tchivanga, le colonel Tchizinga et le lieutenant-colonel Alandji, ont été honorés de l’échelon argent. Pour les officiers, deux sergents chef major, un sergent-chef et un adjudant ont été arborés de l’échelon bronze. De même trois épouses des officiers supérieurs, membres de la fédération des épouses des forces de défense et sécurité ainsi que le procureur Olivier Nzahou et le directeur provincial des travaux publics, tous partenaires du génie militaire ont été honorés de l’échelon argent. L’échelon or a été décerné aux officiers généraux, parmi lesquels le général de brigade Eugène Lemami.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon