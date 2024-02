Industrie du bois : Ages Home ouvre ses portes à Owendo

Basée dans la commune d’Owendo, AGES Home, société de droit gabonais, a ouvert ses portes la semaine dernière à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de son showroom. C'était en présence du ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, des représentants de l’administration et des opérateurs économiques.

Spécialisée dans la troisième transformation du bois et de la conception de produits en céramique, l’entreprise fondée en 2022 met l’accent sur une approche locale. "Nous sommes une société qui a deux visions. Dans un premier temps, la gabonisation de tous les postes sans exception, et dans un second temps, la valorisation du bois gabonais en utilisant plus de 200 essences. Ce qui nous distingue est notre investissement dans des machines de pointe, sans précédent au Gabon, qui nous permettent de transformer le bois brut en œuvres d'art fonctionnelles, établissant de nouvelles normes d'innovation et de sophistication dans l'industrie", a fait savoir le directeur commercial, Hamzat Makarem.