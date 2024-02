Produits cosmétiques contenant du mercure : le Gabon prône la tolérance zéro

L’Agencce Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé (ANMAPS), en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a organisé du 13 au 14 février 2024, l’atelier national de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation interdisant les produits cosmétiques éclaircissants pour la peau, contenant du mercure et d’autres substances dangereuses.

Les travaux ont été ouverts par le ministre de la santé, Pr Adrien Mougougou. Une rencontre pour permettre aux experts multisectoriels de passer en revue le cadre institutionnel et réglementaire sur l’utilisation des produits contenant du mercure en République gabonaise.

Il s'agit de vulgariser les textes interdisant l’utilisation de ces produits dans notre pays. Notons que le Gabon est signataire, depuis le 24 septembre 2014, de la convention de Minamata, au Japon, qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes du mercure, à travers l'adoption de ces textes, qui doivent être de rigueur, afin de lutter efficacement contre ce phénomène qui reste incontrôlé à cause du secteur informel.

Et c’est fort de cela que le ministre de la Santé a rappelé que la présence du mercure dans les produits éclaircissants est un problème de santé publique. "Nous voulons, à travers cet atelier, informer et sensibiliser les populations sur les dangers qu’elle court en utilisant les produits éclaircissants contenant du mercure. C’est pourquoi j’invite l’ANMAPS à étendre au maximum la sensibilisation sur les dangers des produits éclaircissants contenant du mercure en République gabonaise." Après cette phase de sensibilisation, viendra celle répressive, afin de mettre un terme à l’importation desdits produits au Gabon.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon