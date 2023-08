Gabon-Maroc : l'an 24 de la fête du Trône à Libreville

Profonde transformation du Royaume dans divers domaines en à peine deux décennies de règne, coopération sud-sud, excellente relation bilatérale avec le Gabon, l'ambassadeur Abdellah Sbihi a dressé à ses invités un panorama du Maroc d'aujourd'hui : un pays en plein rayonnement.

Quel heureux hasard de calendrier ! Ce dimanche 30 juillet 2023 qui coïncidait avec la commémoration du 24e anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au Trône a vu l'exploit (1-0) de l'équipe féminine du Maroc sur la Corée du Sud au Mondial féminin de football qui se déroule actuellement en Australie et en Nouvelle Zélande. Et l'ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdellah Sbihi, s'est fait fort de le rappeler à ses invités ce dimanche soir là : cet exploit n'est pas sans rappeler le Mondial 2022 au Qatar où l'équipe nationale du Maroc a poussé plus loin le curseur du football du continent africain et du monde arabe en se hissant majestueusement dans le dernier carré du Mondial. Une première pour l'Afrique ! C'était sans compter que ce même jour, les athlètes et cyclistes marocains ont fait carton plein aux 9e jeux de la Francophonie qui se déroulent en ce moment à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). C'était également sans se douter que l'équipe féminine marocaine du Mondial australo-néo-zélandais accéderait aux 8è de finale en battant des redoutables Colombiennes ce jeudi 3 août 2023.

Tous ces exploits sportifs, loin d'être le fruit du hasard, relève ''bel et bien d'une stratégie pensée et mise place par Sa majesté le Roi avec, à suivre, une candidature pour abriter le Mondial 2030 avec deux pays frères, l'Espagne et le Portugal'', a souligné S.E Sbihi. Autrement dit, tout cela participe d'une dynamique d'ensemble impulsée par la bienveillante directive royale.

Cela est d'autant avéré qu'en 24 ans de règne, Mohammed VI a profondément transformé le Maroc pour en faire un havre de paix, de stabilité, de progrès et de prospérité a indiqué le diplomate marocain. Non sans rappeler la priorité accordée par le Roi à une coopération sud-sud orientée sur le continent. Et durant ces deux décennies de règne de Mohammed VI, plus de 1 000 accords de coopération ont été signés avec plus 30 pays africains dont le Gabon. Avec à la clé des investissements et des partenariats dans divers domaines (infrastructures, énergies renouvelables, agriculture, mines, tourisme, numérique et digital, banques, télécommunications, offshore, etc.)

Au plan de la coopération bilatérale avec le Gabon, Abdellah Sbihi a tenu à louer la position avant-gardiste du président la République, Ali Bongo Ondimba dans la défense ''de notre cause nationale et du Sahara marocain'' en rappelant que Libreville était parmi les toutes premières capitales à ouvrir un consulat à Laayoune. Signe de l'excellence de la coopération entre Rabat et Libreville, l'ambassadeur du Maroc a rappelé les 25 accords ''de grande envergure'' signés devant les deux chefs d'État et ''réalisés dans leur globalité''. Ce à quoi le diplomate a ajouté les 150 bourses d'études octroyées chaque année aux bacheliers gabonais désirant intégrer le cursus des universités et établissements publics marocains.

Et au nombre des récents accords signés entre le Maroc et le Gabon, M. Sbihi a rappelé deux relevant du domaine de la Santé et du Social. Il s'agit de 2 centres de dialyse (l'un à Port-Gentil et l'autre à Franceville) ainsi que 2 autres centres dédiés à l'autisme et à la trisomie, situés dans la commune d'Akanda. Ces structures déjà opérationnelles ont, selon lui, été équipées et financées par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), un des plus grands chantiers du règne de Mohammed VI.

Cette soirée de la fête du Trône à Libreville a vu la présence de plusieurs personnalités gabonaise dont la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie Madeleine Mborantsuo, des membres du gouvernement, des diplomates, ainsi que le président du Conseil supérieur des Affaires islamiques du Gabon (CSAIG), Imam Ismaël Oceni Ossa, par ailleurs responsable la section gabonaise de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains.

À noter que la communauté marocaine au Gabon est forte de 3 000 membres dont 30 % de binationaux bien intégrés et qui participent à l'essor économique de leur pays d'adoption.

Issa IBRAHIM

Libreville/Gabon