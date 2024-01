Port-Gentil : une adolescente, sa sœur et son fiancé en prison pour vol de bébé

C’EST une histoire invraisemblable qu’un couple a vécu à Port-Gentil, dans la journée du 1er janvier 2024 Olonda Rewonga Kaoussard, une Gabonaise de 23 ans, s'est rendue avec son bébé de trois mois à l’anniversaire de sa belle-mère au quartier Café-Rio, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. Elle y a été invitée avec insistance par sa belle-sœur YN, une adolescente de 17 ans.

Un événement au cours duquel son nourrisson sera enlevé par cette dernière. Selon le témoignage d’un proche, Olonda Rewonga Kaoussard avait couché son nourrisson dans une pièce de la maison. Quelques instants après, le bébé réveillé alerte par ses pleurs. Un garçonnet de 10 ans est alors envoyé pour le chercher et le ramener à sa mère. Mais, arrivé dans la chambre, le gamin se rend compte de ce que le nourrisson n’y est plus. Informée, sa mère panique. En fait, la belle-sœur de la jeune maman, YN, qui mentait depuis des mois à son petit ami, Léonard Miyangou Kangala, qu’elle était enceinte, est allée présenter le nourrisson au domicile de ce dernier, au quartier Sibi. Objectif : présenter l'enfant comme étant celui qu’elle attendait de lui. Et pour simuler sa grossesse, l'adolescente portait d'ordinaire des vêtements larges. Avec en dessous des gaines rembourrées d’habits. Le moment d’enfanter étant arrivé, YN, déterminée à aller au bout de son subterfuge, n’avait donc pas trouvé mieux que d’enlever le bébé de la compagne de son grand frère. Mais le bonheur du jeune couple n’aura duré que 72 heures Car pendant ce temps, les éléments de la brigade de l’Océan, saisis du dossier, intensifient les recherches aux côtés du procureur de la République.

Dans la foulée, Léonard Miyangou Kangala est interpellé. Mieux, les témoignages vont orienter les limiers vers YN et deux de ses sœurs aînées. Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2024, les enquêteurs débarquent au domicile de Léonard Miyangou Kangala et y découvrent le bébé. L'enfant est immédiatement conduit dans un hôpital afin de s’assurer qu’il se porte bien. Quelques heures après, les Officiers de police judiciaire (OPJ) arrêtent les sœurs de YN. Dans son récit, l'une d'entre elles, Rochelvie Madjinou, confie qu'il y a quelque temps, YN avait invité sa belle-mère et son petit ami à son domicile au quartier Inter-photo. Non sans présenter l'une de ses sœurs aînées comme sa mère biologique. C’est donc là-bas que la belle-famille était reçue de temps à autre. Ravi de pouvoir enfin rencontrer la famille de son amoureuse, et, s’étant déjà préparé en conséquence, le trentenaire fait savoir séance tenante son intention d'officialiser leur relation. Mais c’était sans compter avec le plan savamment orchestré par YN et ses sœurs dans le but de l’escroquer. L'adolescente, sa grande sœur qui jouait le rôle de belle-mère et le fiancé sont interpellés puis présentés lundi dernier devant le parquet. Ils ont été écroués à la maison d'arrêt du Château pour enlèvement d’enfant, complicité d’escroquerie et viol sur mineure.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon