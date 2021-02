Dérives en milieu scolaire  : Les artistes se mobilisent

LA campagne de sensibilisation sur le phénomène des réseaux sociaux, la consommation des stupéfiants et les violences en milieu scolaire lancée le 2 février au CES de Plaine-Niger par le maire du 4e arrondissement de Libreville, Axel Jesson Denis Ayenoue, s'est poursuivie hier au collège la Réussite et au CES évangélique d'Akébé.

Deux semaines durant, Axel Jesson Denis Ayenoue, accompagné de l'inspecteur d'académie provinciale et d'artistes gabonais, à savoir Créole Makaya (artiste musicienne), Manitou et Diboti (humoristes) et Géraldine Robert (ancienne internationale de basket-ball), vont édifier les élèves des lycées et collèges issus des établissements de sa circonscription sur l'influence des réseaux sociaux en milieu scolaire.