Avis des stars : Shan'L célèbre la Pentecôte sur Facebook

En ce dimanche qui célébrait la Pentecôte, la Kinda, ainsi qu'on l'appelle, a tenu, par cette chanson où elle confie au Seigneur "tous ses soucis, ses faiblesses… ses défis", à montrer à ses fans son attachement au Créateur.

La vidéo qui a eu plus de 9 000 likes, 386 commentaires et 149 partages, a été bien accueillie par les abonnés à la page officielle de la star gabonaise. En effet, de nombreux fans de la chanteuse, particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, ont salué son talent, l'encourageant à rester sur la même voie. " J'adore ta musique, garde toujours ton rythme et du courage d'Abidjan", a commenté Lou Lande. Et Sergio-Sidoine Follygan de renchérir : " Je t'adore ma chérie. Tu fais du bon travail. J'aime tes live, j'aime ta musique et j'aime ta beauté. Sergio depuis Cotonou."