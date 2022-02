Sommet UE/UA : le Chef de l'Etat Gabonais présent à Bruxelles

Le président de la République Gabonaise, Ali Bongo Ondimba séjourne actuellement Belgique précisément à Bruxelles, la capitale politique. Le chef de l'État participe aux côtés de ses homologues du "vieux continent" et de l'Afrique au 6ème sommet Union Européenne / Union Africaine. Une rencontre de haut vol regroupant les dirigeants des 27 États Européens ainsi que les 55 membres de l’Union Africaine ; une organisation dont le Gabon en est membre.

Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants africains et européens devront redéfinir les bases de la coopération multilatérale entre les deux continents. Objectif : définir les priorités multisectorielles et par conséquent fournir des orientations stratégiques et politiques. Un travail de réflexion devant en principe établir les bases pour d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'Afrique et l'Europe.

Durant cette grand-messe, les les chefs d'État examineront les thématiques relatives au financement de la croissance, à l’appui au secteur privé, à l’intégration économique, au le changement climatique et la transition énergétique, au numérique et le transport ; à la paix, à la sécurité et la gouvernance, à l’éducation, à la culture et la formation professionnelle, à la migration et la mobilité, à l’agriculture et au développement durable ainsi que le système de santé et de production vaccinale.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon