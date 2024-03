Gabon-Congo : hommage du président Oligui Nguema à feue Édith Lucie Bongo Ondimba

À l'invitation de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part, hier à Edou situé non loin d'Oyo, à la commémoration du 15e anniversaire du décès à Rabat (Maroc), le 14 mars 2009, de Mme Édith Lucie Bongo Ondimba.

Le numéro un gabonais était accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema, et des représentants de plusieurs organes de la Transition.

La journée d'hier a été, entre autres, marquée par le déplacement du cimetière familial d'Edou où, en compagnie du couple présidentiel congolais, le président Oligui Nguema et son épouse ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparue. Cela en guise d'hommage à celle qui a été première dame du Gabon en tant qu'épouse de feu Omar Bongo Ondimba.

Il faut souligner que la participation du chef de l'État gabonais à cet évènement témoigne de l'excellence des relations fraternelles et étroites s'appuyant sur l'histoire, la géographie et la culture qui unissent les peuples gabonais et congolais. Tout comme, elle exprime la reconnaissance du président de la République gabonaise à la grande œuvre de l'illustre disparue au Gabon.

Entre autres dans les secteurs de l'éducation, la santé, la solidarité en faveur des enfants vivant avec un handicap... Dans ce cadre, on citera à son actif la Polyclinique El-Rapha, le Complexe scolaire Michel-Dirat, la Fondation Horizons nouveaux, des actions en faveur de la lutte contre le VIH Sida, etc.

O'N.

Libreville/Gabon