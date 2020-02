Diplomatie : Vers la mise en place d'un Fonds d'aide aux Gabonais de l'étranger

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Alain-claude Bilie-By-Nze, a annoncé, récemment, qu'il présenterait, dans les jours à venir, en Conseil des ministres, un projet de loi visant à la création d'un Fonds d'aide et d'assistance aux Gabonais de l'étranger.

Aux yeux du membre du gouvernement, "une fois adopté, ce projet devrait contribuer à soutenir et à mieux accompagner nos compatriotes de la diaspora, composée pour l'essentiel d'étudiants et des stagiaires qui se trouvent parfois confrontés à de réelles difficultés, quand ils ne sont pas dans des situations de détresse". D'autant plus que, selon lui, chaque année, les services extérieurs de l'État, à travers les missions diplomatiques et consulaires, enregistrent des centaines de demandes d'aide et de soutien. Et bien souvent, a-t-il laissé entendre, "faute de ressources prévues à cet effet, nous recourons à l'intervention du président de la République".

Dans tous les cas, a-t-il précisé, ce projet de loi est une réponse "à la faiblesse de notre dispositif d'aide et d'assistance à nos compatriotes vivant à l'étranger et une réponse à un impératif constitutionnel". Vu que, a-t-il indiqué, l'article 1er du Titre préliminaire des Principes fondamentaux de la Constitution dispose que, "tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection et de l'assistance de l'État dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux".



J.K.M



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique