Covid-19 : Les Mamboundouistes en force de propositions

Les Mamboundouistes, un courant de l'Union du peule gabonais (UPG) qui revendique l'héritage politique de feu Pierre Mamboundou, étaient réunis le week-end écoulé, sous la conduite de leur président Guy Constant Titus Koumba, aux fins de se prononcer sur l'épidémie du Covid-19 qui endeuille le monde, le Gabon compris.

D'entrée, les militants de cette aile de l'UPG ont dit noter avec satisfaction l'ensemble des mesures barrières et autres décisions prises par les autorités, dont le confinement partiel décrété par le chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, pour prévenir et lutter contre cette pandémie dans notre pays. Aussi invitent-ils les différents pans de la société gabonaise à les respecter scrupuleusement.

Toutefois, les Mamboudouistes ont fait au gouvernement quelques propositions, entre autres : "La dimunition du prix de carburant dans les stations-service au profit des transports en commun au vu de la baisse du prix du baril du pétrole sur le marché international" ; la mise en place des équipes médicales et des ambulances en vue de la détection de la maladie dans les différents quartiers et les administrations publiques et privées ; la formation des équipes de volontaires chargées de sensibiliser davantage les populations dans les quartiers et villes du Gabon ; la désinfection, une fois au moins par semaine des bâtiments administratifs abritant les servicespublics et privés.