Patrimoine mondial  : les grottes de Lastoursville parmi les six nouveaux sites gabonais à présenter

Patrimoine mondial : six nouveaux sites gabonais à présenter DEUX sites gabonais ont déjà été reconnus au patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), à savoir les parcs de la Lopé et de l'Ivindo.

Dans l'objectif de mettre à jour ce fichier de joyaux naturels gabonais qui font la fierté de notre pays à l'international et de les proposer à l'organisation onusienne au cours de ses prochaines séances, 6 nouveaux sites viennent d'être examinés et validés par le ministère de la Culture. Il s'agit des parcs nationaux des Monts Birougou, des plateaux Batéké, de Moukalaba-Doudou, de Loango, des grottes de Lastoursville et la pile nucléaire de Bangombe jumelée au site fossolière de Moulendé. La mise à jour de cette liste a donné lieu, récemment au Musée national, à la tenue d'un atelier de validation présidé par le ministre Michel Menga M'Essone.

Pour le membre du gouvernement, ces biens culturels constituent un vecteur d'attractivité touristique pour le Gabon, même sans être inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Avec leurs spécificités physiques différentes, ils mettent en valeur l'énorme richesse naturelle (faune et flore), paléontologique et culturelle, parfois méconnue du grand public.

Frédéric Serge LONG

Libreville/Gabon