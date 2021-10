Crise des retraités : la CNSS évoque des tensions de trésorerie

"Cette situation me gêne énormément. Mais il y a une réalité qui doit être communiquée. Vos pensions coûtent vingt milliards par trimestre, alors que la CNSS ne recouvre que 19 milliards sur la même période. Donc tout ce qui rentre est dépensé. Il ne faut pas aussi oublier que plusieurs sociétés ne versent plus leur part en raison, trop souvent, de la crise. C'est un crève-coeur de vous voir ainsi assis, mais il y a des réformes en cours pour modifier le régime de pension qui n'est plus adapté", a indiqué le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) , Patrick Ossi Okori, ce matin sur la situation du paiement des pensions du mois de septembre.

En effet, les retraités affiliés à la CNSS ont manifesté ce matin, dans de nombreux endroits de la capitale, leur mécontentement suite au retard du versement de leur pension. Les pensionnés n'ont pas apprécié que la CNSS ne respecte pas le calendrier qu'elle avait pourtant donné quelques jours auparavant.

S.A.M.

Libreville/Gabon