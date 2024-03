Manœuvres médico-militaires : La route, une entrave préjudiciable

Fort heureusement que le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, fait de la route son cheval de bataille. Plusieurs axes dans la province de l'Ogooué-Ivindo sont en piteux état. On parlerait de voies de chantiers.

Même le tronçon Ovan-Makokou, long de 94 km – dont précisément les travaux d'aménagement en béton bitumineux ont été lancés par le chef de l'Etat lors de son récent séjour sur place – est une désolation.

Un casse-tête gabonais pour les usagers qui doivent faire attention aux bourbiers, rigoles et crevasses. Justement, à cause du mauvais état de ces routes qui demeure une entrave préjudiciable à la bonne circulation, les manœuvres médico-miliatires " Ogooué-Ivindo 2024 " n'ont pas pu honorer toute leur programmation.

Les équipes mobiles, en effet, n'ont pas pu se déployer sur plusieurs axes afin de satisfaire les populations du cru.

Et le plus grand regret des organisateurs reste la localité de Mvadhy qui, située en amont du fleuve Ivindo et proche de Makokou, héberge plusieurs habitants.

" Nous n'avons pas trouver de solution pour la mise en place d'un poste médical dans la localité de Mvadhy. Le mauvais état de la route ne nous a pas permis de transporter du matériel médical lourd, sensible et fragile ", a déploré le médecin-colonel Martin Ovenga Sipamio Berre, chef de centre des opérations de " l'Ogooué-Ivindo 2024 ".

MIKOLO MIKOLO

Makokou/Gabon