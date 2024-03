Dialogue national : Les propositions des "dignitaires de la République"

Avant de s'envoler hier pour la province de l'Ogooué-Ivindo où il va séjourner durant 72 heures, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu avec le "collectif des sages et dignitaires du Gabon".

À quelques jours des prochaines assises devant contribuer à rebâtir la Nation gabonaise, le Dialogue national inclusif a constitué le point central des échanges entre le chef de l'État et les membres dudit collectif.

Eugène Revangue, porte-parole dudit collectif et les siens ont tenu à partager à la tête de file du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) leur vision de l'actuel contexte politico-institutionnel au Gabon. Et ce, avant d'éclairer la lanterne de la population, comme l'a laissé entendre Eugène Revangue au sortir de leur séance de travail, tenue à la présidence de la République.

Les "dignitaires de la République" sont d'avis que la reconstruction du pays passe indubitablement par l'implication des forces vives de la Nation.

"Les Gabonais doivent s'approprier la Transition, car c'est une occasion unique de définir notre vivre-ensemble. Nous devons la saisir. C'est la première fois d'ailleurs que nous avons cette opportunité", a souligné Eugène Revangue à la sortie d'audience.

Non sans regretter que l'actuelle "loi fondamentale" ne soit qu'une pâle copie des Constitutions européennes. Avant de se faire le chantre d'une "Constitution basée sur nos valeurs culturelles". "Nous ne voulons plus de Constitution calquée sur l'image de quelqu'un", clame-t-il.

La mise en place de l'Assemblée constituante, chargée de rédiger une nouvelle Constitution, après le Dialogue national inclusif, constitue donc une aubaine. L'après-Transition figure également dans la réflexion de ces anciens commis de l'État qui proposent aux Gabonais trois régimes : présidentiel, parlementaire, et par délégation, c'est-à- dire sans élection dont l'issue est souvent source de conflits et autres heurts.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon