Bâtiments et climat : les recommandations de la déclaration de Chaillot

ADOPTE le 8 mars 2024 à l’issue du 1er Forum mondial bâtiments et climat tenu à Paris, du 07 au 8 mars 2024, la déclaration de Chaillot est une invite à la décarbonation et à la résilience du secteur bâtiment face à la lutte contre le changement climatique. Responsables de 30 % d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, les secteurs du bâtiment, des matériaux de construction et de l’immobilier représentent un chaînon important dans la lutte contre les changements climatiques.

Pour la première fois, les représentants des gouvernements du monde se sont accordés autour d’une déclaration commune pour engager une chaîne de valeur de l’économie dans la transition. Ce texte fondateur va permettre d'avancer vers une transition rapide, juste et efficace du secteur dans la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord de Paris. Posant ainsi le bâtiment au cœur de la bataille contre le changement climatique. Aussi, les états signataires s’engagent-ils à mettre en œuvre des feuilles de route, des cadres réglementaires et des codes de la construction et d’énergie contraignants afin de tendre vers des bâtiments plus neutres en carbone.

Il leur revient aussi de créer un cadre financier incluant des incitations financières, fiscales et des outils réglementaires afin d’augmenter la part des bâtiments résilients, quasi nuls en émissions de gaz à effets de serre, et accessibles. Les États se devront par ailleurs de promouvoir l’adoption de labels, de standards et de certifications. Il leur faudra aussi montrer l’exemple en adoptant des politiques ambitieuses en matière de marchés publics De même, ils ont la charge de promouvoir la production, le développement et l’utilisation de matériaux de construction faibles en carbone, durables et à coûts limités, entre autres.

Le Gabon par la voix de son ministre de l’Habitat de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Megne Ndong, a rappelé que sous l’impulsion du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, des efforts considérables sont consentis par son pays pour la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et le développement durable. En cela, le pays attend un juste retour de la communauté internationale pour récompenser ses efforts de protection de la planète.

Le membre du gouvernement pense ainsi à des renforcements de capacités dans les secteurs du logement social, à la restructuration urbaine, l’adaptation des villes aux changements climatiques ainsi que la valorisation des matériaux locaux de construction grâce à la réhabilitation du centre technique de l’habitat.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon