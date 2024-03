Hommage à Edith Lucie Bongo Ondimba: une centaine d’enfants handicapés auscultés à El Rapha

" LE handicap de l'enfant au Gabon", c'est sur cette thématique qu'est célébrée le 15e anniversaire de décès d'Édith Lucie Bongo, ancienne première dame du Gabon. À cet effet, les parents d'enfants atteints d'un handicap ont pris d'assaut la polyclinique El-Rapha à Libreville où se tenaient hier, mardi 12 mars, des consultations médicales gratuites organisées par la plateforme Lucie's Legacy. Au total, 160 enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, d'autisme, d’épilepsie, de trisomie ont été auscultés gratuitement par des pédiatres venus de la plupart des hôpitaux de la capitale gabonaise. " Nous recevons tout type de handicap, mais la pathologie la plus dominante ce sont les infirmités motrices cérébrales.

Pour la plupart ce sont des enfants qui sont nés d'accouchements difficiles avec des séquelles au niveau cérébral et qui ont un retentissement au niveau de leur développement psychomoteur. À côté de ça, nous avons les épileptiques, les trisomiques et enfants autistes ", a expliqué Dr Marcelle Ndjiomo, chef de service pédiatrie à El-Rapha. L'affluence des enfants handicapés à cette caravane médicale prouve que le handicape est une réalité dans nombre de ménages. L'absence de structures spécialisées dans la prise de ces cas est à la fois pénalisante aussi bien pour les familles que pour ces enfants malades et laissés-pour-compte.

Heureusement, apprend-on que la Fondation horizons nouveaux ; héritage de l'ancienne première dame du Gabon compte rouvrir ses portes dans l'optique d’accueillir les différents cas de handicap recensés au cours de consultations médicales gratuites d'El-Rapha. "Après les consultations, nous prendrons les coordonnées des parents qui vont ensuite être recontactés par les acteurs de la Fondation Horizons nouveaux, afin d'offrir une prise en charge optimale aux enfants handicapés du Gabon", a poursuivi Dr Marcelle Djiomo. Ces consultations médicales se sont poursuivies aujourd'hui, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Prissilia.M.MOUITY

Libreville/Gabon