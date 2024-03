Les chiffres marquants de l’arrimage et de la revalorisation des pensions

La lquidation des pensions conformément aux indices du Nouveau système de rémunération (arrimage) et la revalorisation des pensions concédées avant août 2015 concernent un effectif global de 26 313 pensions actives.

On constate une augmentation de 23 % à l’échéance mensuelle de pensions passant ainsi de 6,5 milliards de francs CFA en moyenne à 7,9 milliards de francs CFA. Ce qui correspond à une charge additionnelle mensuelle de 1,4 milliard de francs CFA représentant : 0,2 milliard de francs CFA pour 14 848 pensions revalorisées et 1,2 milliard de francs CFA pour 11 465 pensions arrimées.

Cartographie des 26 313 pensions revalorisées et arrimées :

Grand Libreville : 19 965 ;

Intérieur du pays : 5 882 ;

Étranger : 466

Les minimas des pensions garanties par NSR sont de 97 500 francs CFA (entre 15 et 25ans d’activité) et 150 000 francs CFA (plus de 25ans d’activité). Répartition par mode de règlement :

Banques : 18 125 pour une valeur de 5,9 milliards de francs CFA ;

Numéraires : 8 188 pour une valeur de 1,2 milliard de francs CFA.

