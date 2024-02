Rentrée politique de l'Adere : les militants instruits sur les défis à relever

Après plusieurs années d'hibernation dues probablement au climat politique pour le moins délétère de ces dernières années, l'Alliance démocratique et républicaine (Adere) est sortie samedi dernier de son état léthargique. C'était à l'occasion de l'organisation de sa rentrée politique sous le format d'un séminaire d'information et de renforcement des capacités de ses membres et sympathisants.

Des assises qui ont eu lieu à son siège du quartier dit "Ancienne Sobraga". Pendant une demi-journée, les membres et sympathisants dudit parti ont échangé sur un certain nombre de thèmes, notamment sur l'histoire, l'identité et le rôle de leur formation politique sur l'échiquier politique national et le rôle et les devoirs des militants.

À entendre la présidente exécutive, les devoirs des militants tiennent en trois points essentiels : la prise de conscience de l'obligation de bien fonctionner comme organisation politique, l'assimilation de la nécessité de continuer à élaborer une offre politique adaptée aux réalités nationales et internationales et la compréhension de la façon dont ces complexités se combinent pour améliorer les mécanismes de fonctionnement du parti. Porté sur les fonts baptismaux en 1993, l'Adere, qui était pratiquement tombé en désuétude, voudrait se repositionner comme acteur majeur de la politique nationale.

Et la présidente exécutive de cette écurie, Armelle Doumalewa, ne vise pas autre chose lorsqu'elle rappelle à ses militants et sympathisants les devoirs et les enjeux dudit parti dans le processus de changement au Gabon. Si l'organisation du séminaire vise avant tout à donner aux militants les rudiments essentiels à la pratique de la politique, ce séminaire ne visait pas moins un autre but sous-jacent : la mobilisation des militants afin de les maintenir en éveil en vue des futures joutes électorales, même si ce n'est pas pour demain.

A.M.

Libreville/Gabon