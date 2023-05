Gabon-RDC : Lemina se met à la disposition du sélectionneur et de l'équipe nationale

C'EST une très bonne nouvelle pour les Panthères et les fans de l'international gabonais Mario Lemina. En effet, dans la perspective de la rencontre du 18 juin prochain entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Can-2023, le joueur de Wolverhampton, en Premier League (D1 Angleterre), a décidé de se mettre à la disposition de l'équipe nationale.

Un renfort de poids et de taille pour le sélectionneur national Patrice Neveu après la décision de Pierre-Emerick Aubameyang de rejoindre lui aussi la tanière. " Je me suis longuement entretenu avec Mario. Ce dernier m'a fait part de sa décision de se mettre à la disposition de l'équipe s'il était convoqué. Pierre-Emerick et lui seront d'un apport important pour la sélection. Le message de Mario m'a rassuré et il sait ce que j'attends de lui", indique le technicien français.

Toutefois, Patrice Neveu prévient que " c'est ensemble que nous devons aller chercher la qualification. Et que nous ne devons pas tomber dans la suffisance en nous disant que désormais qu'ils sont là, tout est joué. Non ! Le collectif doit être à la hauteur des arrivées de Pierre-Emerick et Mario, qui sont deux joueurs importants. Et avec la mise au vert de l'équipe nationale en France, nous allons davantage travailler le collectif". Les deux joueurs devraient donc être convoqués par Patrice Neveu lors de la conférence de presse qu'il animera ce mercredi.

W.N

Libreville/Gabon