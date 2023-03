Santé : plus de 200 personnes consultées par la mission médicale chinoise à Franceville

LA journée internationale des droits des femmes n’est pas passée inaperçue à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Les femmes membres de la confédération des artisans et des petites et moyennes entreprises (Capeg) de cette localité étaient aux soins de la mission médicales Chinoises de passage dans cette localité. C’est parce que les femmes ont le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale que le Capeg a choisi de mettre un accent particulier sur « la santé de la femme artisane ».

Pour marquer cette édition, le Capeg, en partenariat avec la mission médicale chinoise, ont offert des consultations gratuites les 07 et 08 mars 2023, au sein de la maison artisanale de Franceville. Une caravane d’abord adressée aux artisanes qui s’est élargie aux populations altogovéennes, sur les spécialités diverses. Gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, médecine générale sont autant de spécialités qui ont accueilli du beau monde pendant ces deux jours. Au total, plus de deux cent personnes ont été consultées gratuitement avec médicaments offerts. « Cette année, nous avons changé de paradigme. Habituellement, nous procédons aux expositions-vente, et autres. Pour cette année, nous avons innové, parce que la femme artisane n’est pas confinée qu’à l’artisanat, nous avons aussi besoin d’un encadrement et d’un suivi médical. L’affluence qu’il y a ici témoigne du besoin des femmes » s’est félicitée Leontine Beyouma. Et de rajouter que ses équipes et elles comptent mettre sur pieds des unions de femmes artisanes.

Pour sa part, le chef de la 24eme mission médicale chinoise à l’hôpital de l’amitié sino-gabonaise, Xing Qianzhe, a dit toute sa satisfaction à l’issue de cette caravane. « Nous sommes ici pour aider le peuple gabonais, guérir les maladies, et restaurer la santé. Des centaines de patients ont été diagnostiqués et traités. C’est l’amitié sino-gabonaise qui est renforcée, nous en sommes fiers », a confié Xing Qianzhe.

N.O.

Franceville/Gabon