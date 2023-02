Diaspora africaine au Maroc : Rachel Mory portée à la tête de la CESAM

LA Gabonaise vient d'être portée à la tête de la Confédération des élèves, étudiants, stagiaires africains étrangers au Maroc (CESAM) . C'était à l'issue de l'assemblée générale élective tenue à la Cité Universitaire internationale de Rabat au Maroc. Elle a été désignée par différents secrétaires généraux qui l'ont portée à la tête de cette Organisation. Mlle Mory présente en quelques lignes, ses ambitions pour le rayonnement du CESAM.

L'Union : Rachel Mory, vous venez d'être portée à la tête du Cesam, peut-on en savoir davantage sur vous ?

Rachel Mory : " Je suis étudiante, boursière de l’État gabonais en master 2 Droit des affaires et fiscalité à l’Université Internationale de Rabat. Je suis arrivée au Maroc en octobre 2018, après un baccalauréat A1 - Littéraire, obtenu avec mention assez bien au lycée de l’Excellence de Franceville, dans la province du Haut Ogooué où je suis née. Je démarre mon cursus académique à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Souissi à Rabat, dont je sors diplômée d’une Licence en Droit Public en 2021. Dès mon arrivée au Maroc, je me suis distinguée par mon implication dans la vie associative. D’abord Chargée de la communication de l’Union des Gabonais au Maroc de 2019 à 2021, ensuite présidente du bureau des femmes de la CESAM 2020-2021, et enfin Chargée sociale et à la promotion féminine de la CESAM 2021-2022 ".

Comment s'est déroulée cette assemblée élective à l'issue de laquelle les étudiants africains vous ont accordé leur confiance ? Quelle est la particularité du choix porté sur vous ?

" Le samedi 28 janvier 2023 dans la salle de conférences de la Cité universitaire internationale de Rabat au Maroc s’est tenue l’Assemblée générale élective au cours de laquelle j’ai été élue, à l’unanimité des voix, Présidente nationale la CESAM (Confédération des Élèves, Étudiants, Stagiaires Africains et Étrangers au Maroc). Je suis donc la deuxième femme élue à ce poste depuis la création de cette Confédération il y a 42 ans. L’Assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale. Les différents présidents ou secrétaires généraux des communautés ont voté le bilan du bureau sortant auquel j’appartenais. Par la suite, les différents candidats du Bureau exécutif national ont présenté leurs programmes et défendu leurs candidatures avant de passer aux élections ".

Vous êtes la deuxième femme élue à ce poste, comment comptez-vous marquer votre passage ? "

"J’ai été élue pour un mandat d’un an au cours duquel je compte axer ma mission sur trois points essentiels. En premier lieu, la solidarité. En effet, nous souhaitons rassembler toutes les communautés membres ou amies de la Cesam afin qu’elles soient toutes actives et représentées. De plus, nous désirons nous rapprocher des étudiants non boursiers qui très souvent se sentent exclus de l'associatif. Le second point est celui de l’innovation. Notre objectif est d’apporter une nouvelle dynamique à cette confédération sur le volet communication, académique, culturel ou autre. Par ailleurs, d’accroître sa visibilité et son impact dans la vie estudiantine actuelle en organisant des activités nouvelles telles que le programme vacances utiles où le Salon de l’emploi et du stage que nous comptons organiser. Enfin, le dernier point est l’élargissement de la Confédération. Nous souhaitons étendre nos activités au niveau national et collaborer étroitement avec les différentes sections régionales, si nécessaire, en créer d’autres pour se rapprocher des étudiants résidants dans des villes plus éloignées. Nous voulons une Cesam solidaire, innovante et élargie ".

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon