Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur le Covid-19 : les chefs d'État rallument la flamme de l'espoir

Organisé par visioconférence, ce sommet a été proposé conjointement par la Chine, l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine (UA), et le Sénégal, co-président du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac). Au total, 12 pays africains et trois organismes internationaux y ont pris part.

Dans le panel des participants, étaient présents devant leurs écrans, les dirigeants des pays africains, y compris les membres de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et les présidents tournants des principales organisations économiques sous-régionales africaines, à l'exemple de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale que préside Ali Bongo Ondimba. Sans oublier Moussa Faki, président de la Commission de l'UA.

António Guterres, secrétaire général des Nations unies, et Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), y étaient des invités spéciaux. En ouverture des travaux, le président Xi Jinping a déclaré : "Nous souhaitons bâtir conjointement une communauté de santé Chine-Afrique pour tous. La Chine s’engage à donner aux pays africains un accès prioritaire au vaccin lorsqu’il sera développé et déployé."

Pragmatique, Xi a annoncé que la Chine "démarrera en avance les travaux du siège du CDC africain d’ici la fin d’année, et travaillera avec l’Afrique pour mettre effectivement en œuvre l’initiative pour la santé dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), accélérer la construction des hôpitaux d’amitié Chine-Afrique et favoriser les partenariats entre hôpitaux chinois et africains".