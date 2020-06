Déchets biomédicaux : scandale à ciel ouvert à Akanda !

Vendredi 29 mai 2020, la toile s'enflamme. Des photos de sacs plastiques bleus, contenant des ordures, font le tour des réseaux sociaux. Rien de surprenant dans un Libreville où les poubelles font partie du décor. Sauf que là, on y aperçoit clairement des gants usagés, des masques, aux côtés d'autres déchets. Le tout, négligemment jeté dans des bacs à ordures estampillées Clean Africa. Certains sacs, éventrés et nombreux, jonchent le sol. En toile de fond de ces photos, les constructions très caractéristiques de l'Hôpital d'instruction des armées d'Akanda (HIAA), la seule structure hospitalière environnante.

Il n'en fallait pas plus pour que ces images suscitent un tollé général, dans un contexte de coronavirus hautement contagieux. Et que la structure hospitalière soit accusée de la mise en danger de la vie d'autrui. D'aucuns exigent que les déchets incriminés ne soient point évacués à Mindoubé, où des enfants, fouillant les ordures, pourraient les toucher. Il y a les autres, plus tempérés, qui appellent à prendre connaissance de la gestion des déchets à risque au sein d'un hôpital.