Crowd1 et Coffre 2 Lux : attention à l’arnaque !

"Il convient de noter que ces services s’apparentent à des systèmes d’arnaque pyramidale en marketing réseau dans lesquels le profit ne relève pas de l’activité de vente, mais du recrutement de nouveaux membres. Ainsi, seuls les concepteurs desdits systèmes en tirent les bénéfices au détriment des adhérents", a prévenu le ministère.

Par ailleurs, le ministère de l’Économie et des Finances informe que des actions sont menées par ses équipes pour identifier tous les relais de ces plateformes d’escroquerie et protéger les consommateurs.

Ces actions sont d'autant plus la bienvenue que le Gabon a déjà enregistré à ce sujet de tristes précédents. Et comme prévenir c'est guérir, la démarche du ministre de l'Economie et des Finances est de bon aloi.