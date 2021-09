Art : “Les Aventures mystérieuses” de Patrick Nguema Ndong en BD

VOUS avez apprécié “Les Aventures mystérieuses” du producteur Patrick Nguema Ndong de la mythique émission éponyme sur les ondes de la radio panafricaine Africa N° 1 dans les 80 et 90. Vous avez connu le sorcier Fifion Ribana, nom réputé de la mystérieuse ville de Bangos, et les autres personnages de cette émission culte. Patrick Nguema Ndong vous invite à redécouvrir ces aventures mythiques sous un nouveau format.

Il a récemment annoncé sur son compte Facebook le grand retour de son émission sous la forme de bande dessinée. Ne pouvant porter ce projet seul, il invite les passionner d'art à se plonger dans l'univers du “Sorcier fifion ribana”. “Pour mon retour sur la toile et dans la perspective de la sortie de la bande dessinée des Aventures Mystérieuses, je lance un challenge aux dessinateurs de tout bord désireux de participer à cette aventure”, a-t-il posté sur son compte personnel. Une invite qui vise à moderniser cette émission et l'adapter aux nouvelles exigences du moment et au nouveau public désormais adepte des nouveaux médias.