Institution de la Transition : la composition du CESE attendue

LE Conseil économique, social et environnemental (CESE) devrait venir renforcer le paysage institutionnel de la Transition dans les jours à venir. Et pour cause, la récente modification consensuelle de la Charte de la Transition a, en effet, à la demande des acteurs de la société civile, débouché sur le rétablissement de cette institution. Laquelle, au même titre que le gouvernement, le Parlement et la Cour constitutionnelle, avait été dissoute à la suite de la prise effective du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août dernier.

Dans tous les cas, au titre de cette modification, le CESE de la Transition devrait être composé de soixante (60) membres essentiellement issus de la société civile. Entendu que les autres composantes traditionnelles (Cadres supérieurs de l'État, représentants des collectivités locales, etc.) ne sauraient être en marge. Tout ce beau monde devrait être connu dans les tout prochains jours. Avec à leur tête, un président.

En tout état de cause, fort de sa prochaine composition, le CESE devrait avoir un regard plus varié et " moins politique" sur le déroulement du processus actuel. D'autant qu'il a pour vocation de concourir par ses avis, rapports, recommandations et propositions à la bonne marche du pays. Notamment sur les questions à caractère économique, financier, social, culturel et environnemental. Ce qui pourrait indiquer la volonté des autorités de la Transition d'impulser une dynamique nouvelle à ces secteurs, quand bien même le processus actuel s'inscrit d'abord et avant tout dans l'ambition de doter notre pays d'institutions, fortes, crédibles, démocratiques, consensuelles sur la base des textes impartiaux.

J.K.M

Libreville/Gabon