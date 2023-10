CTRI : 30 jours après, le Gabon dans une nouvelle ère

Prise de pouvoir, volonté de restauration des institutions, celle de redorer l’image du pays sur la scène internationale, mesures sociales. Durant près d’une heure d’horloge, le nouveau porte-parole de la présidence de la République, Max Olivier Obame Ndong, a dressé un premier tableau, 30 jours après la prise de pouvoir par les Forces de défense et de sécurité (FDS).

LE nouveau Porte-parole de la présidence de la République, Max Olivier Obame Ndong, a effectué le week-end dernier son premier exercice républicain devant les hommes et femmes des médias nationaux et internationaux. Quelques jours après sa nomination, le conseiller spécial a ainsi dressé le bilan des 30 premiers jours de pouvoir des forces de défense et de sécurité (FDS). En quelque sorte le tableau du Gabon nouveau appelé de tous les vœux par nos compatriotes. Au cours de cette sortie, Max Olivier Obame Ndong a déclaré "qu’il y a, en effet, un mois que le Comité pour la Transition et la Restauration des institutions préside aux destinées de notre pays. Et des décisions prises depuis un mois sont considérables tant elles sont le fruit de l’action et de la concertation. Depuis le 30 août, le président de la Transition, chef de l’État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est mis au service de ses compatriotes, en consultant les forces vives de la Nation pour écouter et expliquer sa vision d’un nouveau Gabon."

Dressant le bilan des 30 premiers jours du CTRI, l’orateur a déclaré que "des décisions ont été prises et cela dans l’intérêt du plus grand nombre. "Brice Clotaire Oligui Nguema, a déclaré l'orateur, a pris des mesures fortes pour la restauration de nos institutions. Pour preuve, c’est la première fois dans l’histoire de notre pays qu'un gouvernement de large ouverture intègre toutes les sensibilités : les membres de la diaspora, la société civile, les Forces de défense et de sécurité, des générations différentes et des personnes expérimentées."

Au rang des réalisations sociales, Max Olivier Obame Ndong a rappelé les mesures prises dans le secteur de l’éducation nationale avec la restauration de la bourse scolaire au secondaire, la gratuité des frais d’inscription et de réinscription au public et au confessionnel et la mise à disposition de 1 000 postes budgétaires à l'Éducation nationale. Sur les questions diplomatiques, le conférencier est revenu sur la participation du Gabon, à travers le Premier ministre, Raymond Ndong Sima, à la 77e réunion de l’Onu et la visite de Brice Clotaire Oligui Nguema à son homologue équato-guinéenne, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Il est également revenu sur la visite du président centrafricain et émissaire de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), Faustin Archange Touadéra, celles de la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, et du représentant de l’Unoca. Sur le plan interne, le nouveau Porte-parole de la présidence de la République a souligné que pour le chef de l'État, "sa gouvernance consiste à dialoguer avec l’ensemble de toutes les couches de la population afin d’avoir un diagnostic réel des problèmes auxquels ses concitoyens sont confrontés et dans quelle mesure adapter des réponses appropriées dans une logique d’ensemble ou sectorielle, à court, moyen et long termes.

Aussi, il était urgent de mettre en marche le pays à travers la désignation des hommes et des femmes, civils et militaires, ayant en commun des valeurs, notamment la compétence, des femmes et des hommes venant de tous les horizons du Gabon qui ont fait leurs preuves dans l’exercice de leurs fonctions. Les mesures individuelles du dernier Conseil des ministres répondent donc à une situation d’urgence et il était impérieux de mettre le pays en situation de suivre." En clair, ce point de presse a été l’occasion pour le nouveau communicant du palais du Bord de mer de dessiner la ligne qu'il compte suivre au service de la présidence de la Transition.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon