Task Force : les premières auditions vont commencer !

La Task Force sur la dette intérieure et extérieure a officiellement démarré, hier, ses activités. Premier partenaire économique du gouvernement sur le plan intérieur, la primeur de ce lancement a été reversée naturellement à la Fédération des entreprises du Gabon (FEG).

Le Chef de mission adjoint de cette Task Force, le commissaire général de brigade aérienne Moubamba Maganga Jean-Hilaire, est venu expliquer au président de la FEG, Henri-Claude Oyima, les motifs, les objectifs et le déroulé de ce nouvel audit sur la vérification des dettes intérieures et extérieures. Selon le Chef de mission adjoint, il s’agira, premièrement, de contrôler les paiements effectués par le Trésor public, afin de déterminer la concordance et la cohérence avec les conventions qui avaient été élaborés par la Task Force 2020-2021, d’une part. Et reprendre, là où elles avaient été interrompues, les opérations sur la dette extérieure conduites par la Task Force 2021/2022, d’autre part. Ensuite la Task Force passera en revue le fichier correspondant afin de s’assurer de son exhaustivité, de sa réalité, avec une tolérance zéro en cas de fraude, de fausses déclarations, de surfacturations ou de rétro-commissions.

« C’est une étape primordiale qui ouvrira la voie à son apurement progressif. Ce travail s’effectuera à travers l’audition des autorités administratives et des sociétés concernées, l’examen des différents pièces nécessaires ainsi que les vérifications sur les différents sites avec les autres entités impliquées », a indiqué le commissaire général de brigade aérienne Moubamba Maganga Jean-Hilaire. Ensuite, les dossiers litigieux seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, pour suite à donner. « C’est donc le lieu de solliciter votre entière collaboration, M. le Président, afin de sensibiliser vos adhérents pour que cette opération se déroule dans un climat empreint de sérénité et de sincérité car la nation toute entière attend des résultats dans des délais qui se veulent les plus brefs possibles », a-t-il souligné.

Le président de la FEG a d’emblée salué cette démarche qui concourt à améliorer le climat des affaires et à restaurer la confiance entre l’Etat et ses partenaires. « Le plus important, c’est de pouvoir faire en sorte que l’Etat paye la bonne dette, et que nous les entreprises, nous puissions recevoir les paiements en contrepartie du travail réellement effectué », a indiqué Henri-Claude Oyima.

Il faut savoir que l’une des particularités de cette Task Force, c’est qu’elle sera composée de 8 commissions dont l’une servira de relais à l’étranger. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’Agence nationale d’investigations financières (ANIF) et son réseau international. L’autre particularité majeure est la conjonction entre civils et militaires à la tête de la commission et dans tous les pools.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon