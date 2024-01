PID/PIH : la Commission se penche sur les projets à financer

SERVANT de levier de financement de projets à l’État gabonais dans les zones d’exploitation pétrolière, les fonds de provision pour investissement diversifié (PID) et de provision pour investissement en hydrocarbures (PIH), ont été au cœur d’une séance de travail mercredi dernier, au ministère du Pétrole. C’est le ministre de tutelle, Marcel Abéké, qui a présidé la réunion paritaire de la gérance PID/PIH à laquelle prenaient part les responsables de Perenco Oil & Gas, Maurel & Prom et BW Energy. En effet, il s’agit pour la commission d’identifier les projets prioritaires de l’État, de préciser le plan d’action social et environnemental visant à l’amélioration du bien-être et des conditions d’existence des populations des zones impactées.

"Il a été question pour nous de faire un point à la commission des réalisations de 2023 au titre des PID/PIH, des montants disponibles au 1er juillet 2023 et des prévisions pour l’année 2024. C’était également l’occasion de programmer les projets qui ont été listés par l’État pour l’année 2024 et qui vont être inscrits et réalisés dans les prochains mois", a fait savoir le directeur de Perenco Oil & Gas.

Même son de cloche pour les deux autres sociétés qui entendent s’aligner sur la feuille de route mise en place dans le cadre de ces fonds. "Nous avons pu examiner un certain nombre de projets inscrits en vue d’être financés dans le cadre de la PID/PIH. Les sociétés pétrolières sont assujetties au paiement de ce fonds. Et c’est à travers cela que l’État inscrit la réalisation d’un certain nombre de projets. Nous avons passé en revue l’ensemble des dossiers sur la table", a indiqué le ministre du Pétrole.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon