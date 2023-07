NSIA Assurances Gabon récompense les élèves du Prytanée Militaire et incite les jeunes à l’épargne

SI le groupe NSIA a pour mission d’offrir des solutions compétitives et innovantes en assurances et en banque, il a également, à travers sa Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), l’ambition de nourrir chez les plus jeunes, la notion de l’épargne.

À cet effet, l’institution africaine, via ses filiales au Gabon, a récompensé vendredi 21 juillet 2023, à Libreville, les 9 meilleurs élèves du Prytanée militaire, lors de la 22ème édition de cette cérémonie de remise de prix aux enfants de troupe les plus méritants du Prytanée militaire de Libreville et des écoles sous-tutelles.

Le Directeur Technique et prestations, Andrea BAGWENDY, et le Directeur Commercial, Tiburce TSOUKA, ont ainsi procédé à la remise d'un contrat Épargne Plus avec une prime de 150 000 FCFA auprès des 2 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes en mathématiques au BAC et BEPC, et d'un contrat Épargne Plus avec une prime de 120 000 FCFA auprès des 7 élèves ayant obtenu les meilleures moyennes en mathématiques de la 6ème en Terminale.

« La volonté de NSIA Assurances est d’investir dans l’éducation des enfants afin de construire l’Afrique de demain, et de contribuer à leur développement intellectuel. C’est une fierté pour nous de récompenser chaque année les efforts des élèves du Prytanée Militaire» a déclaré Andrea Bagwendy. Aussi, selon les responsables de la maison d’assurance, l’offre Épargne Plus permettra aux élèves de constituer un capital, à 3,5 % d’intérêt, afin de financer leurs projets à court, moyen et long terme, notamment la gestion des frais universitaires (scolarité, équipement, logement, etc.) qui peuvent être assez élevés.