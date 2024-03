À Franceville, le délégué spécial lance la randonnée d’assainissement

La délégation spéciale de Franceville, conduite par Dominique Christian Ndjogho Cognot, a lancé samedi 23 mars 2024, une opération d’envergure de nettoyage de la ville, en commençant par le premier arrondissement. Une opération dénommée : ‘La randonnée citoyenne d’assainissement’. En effet, c’est en collaboration avec le conseil provincial de la jeunesse et la plate-forme communautaire la main, que tous les délégués spéciaux de Franceville ont retroussé les manches dans la matinée.

Ils ont pris d’assaut les artères du premier arrondissement pour les débarrasser d’ordures dues à l’incivisme populaire. Du Carrefour Lékori au rond -point de Potos en passant par Kiki et le couloir, aucune ordure n’a échappé aux premiers citoyens altogovéens.

La randonnée a vu la participation de la police municipale, du commissariat central de Franceville. « En accord avec les plus hautes autorités de la transition, les délégués spéciaux récemment nommés à la commune de Franceville, ont tenu à marquer d’une emprunte indélébile leur prise de service. Nous avons décidé d’un commun accord de faire cette randonnée d’assainissement pour rendre la ville de Franceville belle, attrayante et conviviale. Nous allons poursuivre sur cette lancée pendant toute la période de la transition pour montrer aux plus hautes autorités qu’elles n’ont pas eu tort de nous mettre à la tête de cette commune», a signifié Christian Cognot.

Cette opération de lutte contre l’insalubrité a eu un double caractère, sanitaire du fait de la marche et pédagogique, suite à la sensibilisation faite à l’endroit des commerçants et des populations riveraines. Il était donc question non seulement de ramasser les ordures, mais également de sensibiliser et de distribuer des sacs poubelles aux commerçants.

« Les populations doivent désormais conditionner leurs ordures dans des sacs poubelles, les camions de la mairie se chargeront de les collecter sur des points d’appui ponctuels réservés pour cela », souligne-t-il, satisfait de cette première expérience, qui a donné du fruit. Cette opération ville propre va se poursuivre dans les trois autres arrondissements de Franceville.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon