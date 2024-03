JIF 2024 : l'UFEPG sensibilise à l'évolution des droits féminins au Gabon

PARTAGER avec les étudiants, adultes en devenir, comment ont évolué les droits des femmes au Gabon. Évoquer ensuite les entraves à ces lois nouvellement édictées. Tels étaient les objectifs des causeries animées hier dans quelques établissements supérieurs de la place par l'Union des femmes de la presse gabonaise (UFEPG). Il s'agissait pour cette association, réunissant les femmes exerçant dans les médias au Gabon, de vulgariser les lois prises ces dernières années en faveur des femmes, et qui souvent, malgré les campagnes d'information, ne sont hélas pas toujours connues.

De l'institut universitaire privé de Libreville à Sup de Com en passant par l'Institut des hautes études de management (IHEM), le message de Josiane Mbang Nguema, présidente de l'Ufepg et ses équipes, était le même : ces lois existent, il faut les connaître afin de mieux vous défendre dans les situations du quotidien. ''Il fallait amener les étudiants à s’imprégner et à s'approprier ses textes pour mieux se défendre le cas échéant'', a-t-elle précisé.

Des échanges qui ont suivi, les étudiants ont évoqué les freins à l'application de ces lois, notamment les idées reçues et les pesanteurs culturelles. Ces derniers ont de ce fait émis le vœu de voir se renouveler de telles initiatives avec la contribution des juristes pour davantage être édifiés.

L.R.A.

Libreville/Gabon