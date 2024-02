Gabon : un réseau d'agriculteurs autour de l'innovation Wagui

Acheter des produits agricoles tout frais via internet, c'est possible au Gabon. Mieux, vendre les produits issus de sa plantation à travers le digital c'est aussi possible.

"Eh oui ! Grâce à Wagui, tu peux booster ton commerce !", peut-on lire sur la page Facebook de cette jeune startup gabonaise. Spécialisée dans la vente des produits agricoles, la petite structure ambitionne de faire multiplier les revenus des agriculteurs.

Pour ce faire, il faut que le commerçant ou l'agriculteur se fasse enregistrer sur le site en ligne market.wagui.app. Ensuite, il faudra clairement indiquer les différents produits disponibles.

Ainsi, le site Wagui est une plateforme numérique pour mieux vendre les produits sur toute l'étendue du territoire. Le site met directement en contact acheteurs et commerçants.

Une fois que la commande est passée et que la disponibilité des produits est confirmée, la livraison peut se faire. Le montant total de la course est donné, ainsi que des indications sur le lieu où les produits doivent être récupérés.

Wagui connecte ainsi l'offre à la demande de produits agricoles au Gabon. C'est un réseau d'agriculteurs en émergence.

Cette plateforme est l'une des preuves que le digital n'a pas de limite. Cet outil s'adapte à tous les secteurs d'activité et apporte plusieurs solutions innovantes. Parmi lesquelles des facilités pour les consommateurs. Mais aussi, pour les entrepreneurs pour doubler, voire tripler leurs ventes.

GM. NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon