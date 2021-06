Médias en ligne : citer la source officielle, une habitude rare

LA réflexion sur l'éthique et la déontologie des médias en Afrique francophone et, particulièrement au Gabon, charrie moult interrogations

LA réflexion sur l'éthique et la déontologie des médias en Afrique francophone et, particulièrement au Gabon, charrie moult interrogations. Dans un premier temps, est-ce parce que certains confrères, qui exercent cette profession aujourd'hui, ne sont pas passés par les voies officielles ? Plusieurs d'entre eux auraient-ils volontairement décidé de jeter aux oubliettes les règles journalistiques de base ? Car, une pratique devenue une habitude qui, depuis l'émergence de la presse en ligne et des médias sociaux, a réussi à gagner les rédactions.

Qu'il s'agisse des reportages, des analyses ou des comptes rendus, certains sites d'information qui reprennent des articles d'autres médias, dont le quotidien L’Union, oublient systématiquement de renvoyer le lecteur à la source d'où émane l'information, pourtant une des règles les plus élémentaires du métier. Ici, il ne s'agit pas de trahir la source qui nous donne une information exclusive, mais de citer celle (le média) sur laquelle on la reprend.

Ainsi, en citant la source, le média qui reprend l'information se protège, au cas où celle donnée serait fausse. Face à cette situation qui prospère dans le monde de la presse au Gabon, l'application trop fréquente de l'adage selon lequel "qui cite sa source la tarit", met à mal une profession qui se veut noble. Ce constat de l'appropriation de l'information par certains médias est, hélas, visible sur des sites d'information bien connus du grand public au Gabon, bien que certains d'entre eux maintiennent l'exception.

Au final, s'il est responsable de ne pas user de certains droits fondamentaux pour mettre fin à l'existence de ces "médias", il serait judicieux pour ces derniers de s'approprier la maîtrise des règles journalistiques de base. Sinon, c'est le plagiat qui serait érigé en règle !



Hans NDONG MEBALE



