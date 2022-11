National-Foot 1 : Le CSB réalise la passe de 3

Invaincus depuis l'ouverture de la compétition et à égalité de points (six), l"Association omnisports Centre Mbérie Sportif ( AO CMS) et le Centre sportif Bendjè (CSB) se sont affrontés hier, en match avancé de la 3e joiurnée du National-Foot 2022-2023. Dans un stade Augustin-Monedan de Sibang presque boudé par le public. Sauf que les spectateurs venus dans les travées n'ont vraiment pas regretté le déplacement. Car le club de Port-Gentil, après une première mi-temps poussive offensivement, a eu raison des Cemesiens.

Qui auraient pu décourager les visiteurs si leurs buteur Kevin Mbakogo Ngouas (20e minute) et leur capitaine Junior Hommaya (40e) n'avaient pas vendangé deux opportunités immanquables. Au grand dam du coach Stéphane Sima Simost : "On a raté deux occasions évidentes de but par manque de lucidité en attaque". Au retour des vestiaires, le CSB fait circuler le ballon au sol, ce qui pose problème aux grandes tailles cémesiennes, lourdes dans les transmissions.

Ce qui fait l'affaire du Centre sportif Bendje. Et son attaquant Van Derrick Bekale Aubame qui, auteur d'un doublé (76e et 78e), permet à son équipe (promue) de garder son invincibilité et le fauteuil de leader. En attendant la suite de la 3e journée aujourd'hui avec les matchs Missile FC/US Bitam (au stade Monedan), Bouenguidi Sport/Mangasport (Tata-Migolet de Koula-Moutou), AS Dikaki/CF Mounana (Mbombet de Mouila), FC 105/Lozosport (Idriss-Ngari d'Owendo), Stade Mandji/US Oyem (Pierre-Claver-Divounguy de Port-Gentil) et Vautour Club/Lambarené AC (INJS de Libreville).

MM

Libreville/Gabon