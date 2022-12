Vers la réduction des risques de contamination des maladies de la viande de brousse

LE centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville (Cirmf) a récemment abrité l’atelier de co-construction d’un protocole de surveillance intégrée des agents pathogènes zoonotiques à base communautaire dans la filière viande de brousse du département de Mulundu.

Les travaux supervisés par le centre de coopération international pour la recherche agronomique et le développement (Cirad) et financés par l’Union Européenne, rassemblent plusieurs acteurs notamment les institutions administratives (ministères de la santé, de la défense, de l’agriculture, des eaux et forêts), les communautés du département de Mulundu (Chasseurs, guérisseurs, chefs de regroupements), les centres de recherche (Le Cirmf et l’institut de recherche en écologie tropicale), le programme SWM, la FAO et bien d’autres. Objectif desdits travaux, c’est la mise en place d’un système de surveillance sanitaire en vue de détecter précocement les maladies zoonotiques chez la viande de brousse. Car, il est désormais admis que la santé des écosystèmes et la santé humaine sont liées.

Les assises ont été ouvertes par le directeur scientifique et technique du Cirmf, Jean Fabrice Yala qui a rappelé que « les animaux sont un réservoir naturel ambulant des microorganismes dont certains sont hautement pathogènes, pour ne citer que les récentes épidémies du virus Ebola et du corona virus. Ces virus zoonotiques ont eu une forte incidence sur les populations humaines". C’est pourquoi, selon lui, "l’approche One Health de cet atelier est un tremplin pour l’élaboration des stratégies efficaces pour réduire les risques de propagation des agents pathogènes zoonotiques actuels et futurs le long de la chaine de valeur de la viande de brousse ».

Ce projet est piloté par le programme de la gestion durable de la faune sauvage (SWM) sous plusieurs thématiques qui ont été présentées tout au long des cinq jours des travaux. L'objectif étant de proposer des outils efficaces pour freiner la propagation des agents pathogènes zoonotiques au Gabon.

N.O.

Franceville/Gabon