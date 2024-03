Football : PUMA annonce un partenariat à long terme avec les Panthères du Gabon

Ci-dessous le communiqué de presse.

Herzogenaurach, Allemagne, 19 mars 2024 - L'entreprise sportive mondiale Puma et la Fédération gabonaise de football annoncent aujourd'hui la signature officielle d'un partenariat à long terme qui permettra à PUMA d'être l'équipementier des équipes nationales de football du Gabon, jeunes, féminines et masculines.

Les Panthères du Gabon feront leurs débuts avec PUMA lors de la fenêtre internationale de la FIFA de mars 2024, où ils affronteront une autre équipe sponsorisée par PUMA, notamment le Sénégal.Une fois de plus, PUMA sera l'équipementier de toutes les équipes de football du Gabon ayant sponsorisé les équipes entre 2011 et 2014.

La nouvelle collection de maillots dédiée au Gabon sera disponible en septembre 2024 alors que l'équipe des Panthers du Gabon débutera les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025.

Absents de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Panthères du Gabon font partie des 20 meilleures équipes d'Afrique. PUMA est fier de soutenir l'équipe nationale du Gabon, qui a une forte histoire et un des meilleurs publics du continent dont l'amour pour le « Vert - Jaune - Bleu » est infaillible.

"Nous sommes ravis du partenariat avec PUMA. Ensemble, nous visons à élever le football gabonais vers de nouveaux sommets, en alliant qualité, esprit de gagne, performance et style pour nos joueurs et nos supporters. PUMA est le fournisseur officiel des deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sa réputation est à la hauteur des ambitions des Panthères du Gabon pour les compétitions à venir." a déclaré M. Pierre Alain Mounguengui, Président de la Fédération Gabonaise de football.

« Nous restons fidèles à notre engagement envers le football à travers l'Afrique et sommes fiers de soutenir l'équipe nationale du Gabon sur et en dehors du terrain avec nos produits innovants. Je suis ravi que "le chat" de PUMA et "les panthères" du Gabon unissent leurs forces pour stimuler davantage la passion du football au Gabon. » a déclaré M. Johan Kuhlo, Directeur Général de la Distribution BEMEA chez PUMA.

Ce partenariat incarne l'engagement mutuel à promouvoir l'excellence et à soutenir la croissance du football gabonais avec PUMA, une marque qui a une énorme empreinte dans le football africain et mondial.

Une nouvelle aventure et un partenariat ambitieux pour les deux parties qui partagent des valeurs communes. Les Panthères du Gabon rejoignent la Famille PUMA et rejoignent le nombre croissant de grandes équipes marquant l'élite du football africain.

Une nouvelle ère commence pour les Panthères du Gabon et PUMA. PUMA et FEGAFOOT s'associent pour un contrat de 03 ans renouvelable.

La date de disponibilité des nouvelles collections Gabon dans les PUMA Online Stores et au Gabon sera annoncée ultérieurement.