Le palais Omar Bongo du Sénat a abrité, hier, sous la houlette de la présidente de cette institution parlementaire, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, les travaux en plénière des sénateurs. Il s'est agi pour ces élus nationaux qui partent en vacances dès aujourd'hui, d'examiner et approuver des projets et propositions de lois. Parmi lesquels la loi de finances 2017 arrêté en équilibre, en ressources et en charges, à 2447,75 milliards de nos francs, contre 2626 milliards l'exercice précédent