Les accotements des grandes artères et monuments de Libreville sont remis à neuf depuis le début de cette semaine. Des hommes en vert et orange, déployés dans la quasi-totalité des arrondissements de la capitale et des communes voisines d'Owendo et d'Akanda (re)peignent les édifices érigés autour des grands carrefours et artères de la cité.

