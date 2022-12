Trafic illicite des biens culturels : les ministres de la sous région en réflexion

Les ministres de la sous région sont réunis à Libreville au Gabon, depuis ce mercredi autour de l'Atelier sous régional dénommé "Musées et lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique centrale. Une rencontre organisée par l'UNESCO dont les attentes reposent sur l'adoption d'une stratégie d'attaque visant à mettre un terme à ce phénomène qui affecte le patrimoine culturel africain.

Pour y arriver, les parties prenantes examinent le corpus juridique déjà élaboré par l'UNESCO il y a plus de 50 ans dans le but de stopper ce fléau. Il est donc temps d'agir. C'est du moins ce qu'ont rappelé les ministres dans chacune de leurs allocutions, ce d'autant plus que "le vol, le pillage et le trafic illicite des biens culturels sont des crimes qui dépossèdent les peuples de leur histoire et de leur culture". Dans l'urgence d'agir, le ministre chargé de la culture au Gabon, Pr Patrick Mouguiama Daouda a rappelé qu'il est temps d'agir " en appliquant déjà, à la lettre les dispositions générales contenues dans les différents cadres juridiques normatifs mis à la disposition de tous les états impliqués".

Le Gabon n'est pas en marge de cette guerre contre les trafiquants, a-t-il réitéré. Précisant ainsi que "pour les autorités gabonaises, la lutte contre le trafic illicite et la protection des biens culturels est-il en pari à relever collectivement".

Pour Éric Voli Bi, Chef de Bureau et Représentant de l’UNESCO au Gabon et auprès de la CEEAC ce conclave de Libreville "vise non seulement à former les différents professionnels des douanes, de la police et des musées des pays de la sous-région sur les actions nécessaires à entreprendre pour une préservation et protection pluridimensionnelle du patrimoine culturel d’Afrique centrale, mais aussi à démontrer le besoin urgent qu’il y a à ratifier ces conventions, afin d’assurer une meilleure coopération entre les États ici représentés". Les échanges qui se sont ouverts ce mercredi se poursuivent jusqu'au 16 décembre prochain.

R.H.A

Libreville/Gabon