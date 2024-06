Gabon-France : Alexis Lamek rencontre Brice Clotaire Oligui Nguema

Le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience hier, au palais de la présidence de la République, l'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek.

Cette rencontre, qui intervient quelques semaines après la visite de travail et d'amitié du numéro un gabonais en France, a eu lieu en présence, entre autres, du ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye.

Ladite visite du président Oligui Nguema dans l'Hexagone était donc au menu des échanges. Un séjour au cours duquel le chef de l'État a eu une intense activité marquée essentiellement par sa présence au forum économique Gabon-France, une série d'audiences avec des investisseurs français et, surtout, le tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron.

Ces rencontres avaient permis aux deux chefs d'État et leurs délégations respectives de redéfinir les contours d'une coopération diplomatique et économique mutuellement bénéfique à travers des investissements porteurs d'emplois et de richesses pour chacune des parties.

Le président de la République et son hôte ont également abordé les questions liées à l'environnement. Le diplomate français a exprimé la volonté de son pays de soutenir la conservation de la forêt gabonaise qui représente l'un des poumons verts de la planète.

Tout comme il a réitéré la reconnaissance de son pays en mémoire du capitaine Ntchoréré qui a noblement défendu la France au prix de sa vie. À noter en outre que les deux hommes ont exprimé leur satisfecit quant à la nouvelle impulsion donnée à la coopération qui lie nos deux pays, "une coopération revisitée et renouvelée".