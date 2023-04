55e anniversaire du PDG: Ali Bongo Ondimba partage l'épisode émouvant de Riyad

DEVANT des milliers de Pdgistes hier au Palais des Sports, pour la première fois depuis qu'il a eu son accident vasculaire cérébral ( AVC), le président Ali Bongo Ondimba, dans un silence de cathédrale, a abordé la question de façon directe, à travers une improvisation qui fera date. D'entrée, il est revenu sur une journée ordinaire de travail, dans la capitale du Royaume d'Arabie saoudite, où il avait des rencontres avec des personnalités et des réunions. Il a indiqué que ne se sentant pas pas bien, il a dit s'être uniquement rappelé d'avoir fait appeler un médecin. Pour le reste, " je ne me souviens pas de tout ", a-t-il déclaré. Ayant traversé cette période très délicate, il lui aura fallu être au Royaume du Maroc pour qu'il commence à se souvenir vaguement de certains détails. " Au Maroc, mon frère, notre frère, le Roi a tout fait pour moi ", a-t-il déclaré, reconnaissant.

Revenant sur les difficultés d'élocution, il a indiqué qu'il avait eu du mal à recouvrer l'usage de la parole. " Je parlais surtout en anglais et l'usage du français est revenu progressivement ", expliquant que sa faculté à suivre les chaines d'informations dans la langue de Shakespeare était plus prononcée. Poursuivant son récit empreint d'une forte émotion qui a envahi tout le gymnase, il a relaté les moments émouvants de son retour au Gabon. " Votre accueil m'a beaucoup marqué ", a-t-il dit. Faisant noter que des milliers de personnes étaient venues l'accueillir, et que beaucoup l'ont accompagné jusqu'aux portes de sa résidence de la Sablière. " Vous ne pouvez pas savoir le bien que votre accueil m'a fait ", a-il souligné. " Après, nous avons affronté ensembles la pandémie de COVID-19. Je suis fier du peuple gabonais. Remercions Dieu pour tout cela", a-t-il reconnu. " Organisons des élections pour le bien du Gabon. Sans vous, je n'aurais pas pu être là", a-t-il poursuivi. Avant de remercier les femmes gabonaises, notamment la Première dame, Sylvia Bongo Ondimba, qui a toujours été présente durant ces moments difficiles.

Il a promis d'aller plus loin avec tous les compatriotes dans son ambition de bâtir un Gabon meilleur. " Lors des tournées à l'intérieur du pays, l'accueil des populations me touchent énormément. Elles me témoignent leur amour malgré les cinq ans d'absence parmi elles. Je suis un chanceux. À peine 10% vivent après ce type d'AVC. Mais, aucun président de la République n'y a survécu. Dieu a voulu que nous restions ensemble. Je vous remercie pour l'amour que vous éprouvez pour moi ", a-t-il conclu. A noter que c'était la toute première fois que le président de la République revenait sur cet AVC qui a failli lui coûter la vie.

Au cours de ce récit intime, devant des milliers de personnes au Palais des Sports et en direct à la télévision, Ali Bongo Ondimba a non seulement dévoilé une grande part de lui-même dans ces moments difficiles. Ledit récit, fait sans notes, a surtout révélé à la nation les formidables efforts qu'il a réalisés pour revenir au meilleur de sa forme et aborder les échéances électorales à venir avec sérénité. Il n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion d'appeler ses partisans à la vigilance et à se méfier de toute pression de déjà acquis.

Jonas OSSOMBEY

Libreville/Gabon