Vie des associations : Kuba Ya Mini dresse son programme d’activités

Association à caractère social et à but non lucratif, « Kuba Ya Mini », notre plantation en langue Ikota, a effectué une sortie le Week-end écoulé. Au cours de celle-ci qui a eu lieu à Libreville, le bureau directeur de ladite association, chapeauté par Emery Ikouagangoye Etoua, a livré son programme d’activités pour la période d’août 2024. Il s’agira de mener des activités sociales éducatives, culturelles et sportives, prévues pour se dérouler à Mekambo dans le département de la Zadié (province de l’Ogooué-Ivindo).

Parmi ces activités, il y a la traditionnelle compétition de Football « Hommages aux Disparus », dans sa 3e édition. Cette année, le premier prix de cette compétition portera le nom d’un patriarche et ancien chef de canton (Mbengoué), en la personne d’Albert Zibo. Ce dernier a occupé cette fonction pendant plus de 100 ans et y a été l’un des témoins privilégié de l’histoire coloniale dans la localité. Ce sont au total neuf(9) équipes scindées en trois (3) poules, dont le tenant du titre de la 2e édition, Moscou FC logé dans la poule A, qui vont s’affronter en août prochain à Mekambo. Ce, pour tenter d’arracher le Trophée « Albert Zibo », au stade Claude Maurice Ikobabendje, notamment.

CNB

Libreville/Gabon