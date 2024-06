Vie associative : L’association des épouses de la GR marque sa première sortie par la récolte

Rassemblées au sein de "l’association des épouses de la Garde Républicaine", les épouses des agents du détachement de la Garde Républicaine de Franceville, conduites par leur présidente, Marie Lourdes Ovounga Mizère, épouse du lieutenant-colonel Fernand Claude Mizère, ont procédé mardi 25 juin 2024 au coup d’envoi de la récolte de leur champ de manioc d’une superficie de trois hectares.

Ladite plantation située au village Souba entre Bonvoville et Leconi, est à perte de vue, dans le sable riche et fertile des plateaux. La réalisation de ce champ de manioc est le moyen choisi par ces femmes, pour rendre actives et autonomes les adhérentes, mais également pour participer au développement de la province du Haut-Ogooué.

« L’un des piliers de la première dame du Gabon c’est l’autonomisation de la femme. Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui de nos époux. Nous appelons les femmes des corps à se lever et à se mobiliser dans ce genre d’activité », a indiqué Madame Mizère. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, la récolte est destinée à la vente du manioc dans toutes ses formes, à savoir en tubercule, transformé en foufou, ou en pâte contenu dans des sachets, le tout à moindre coût. « Les sachets de manioc qui nous sont vendus à Franceville sont importés du Congo voisin, nous voulons combler ce vide en produisant localement », a-t-elle signifié.

L’association est jeune de deux ans seulement et cette récolte marque leur première sortie. Une part du manioc récolté servira de don aux personnes du 3e âge de la commune de Franceville, a fait savoir la présidente de l’association.

Nadège ONTOUONOU

Franceville/Gabon