Tous avec les Panthères du Gabon !

Sur les réseaux sociaux, tous les groupes de supporters semblent s'être passés le mot : "Allez les Panthères du Gabon", 89 mille followers ; "Les Panthères du Gabon - Page des Supporters", 49 mille followers ; "Fan-club supporters des panthères team Gabon", 3 200 membres ; "Supporters des Panthères", etc.

Elles sont nombreuses, les communautés virtuelles qui soutiennent les Panthères du Gabon, l'équipe nationale de football.

À la veille du match qui opposera cette dernière aux Éléphants de la Côte d'Ivoire, les internautes, membres de ces di érentes communautés, s'activent pour pousser leur équipe jusqu'à la 90e minute de jeu. Les deux sélections nationales s'affrontent demain dans le groupe F pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde.

Ici et là, les encouragements fusent. "Vous pouvez faire taire les détracteurs si vous voulez. Auba aucun attaquant ivoirien n'est à ton niveau, sors-nous tes performances avec Marseille, Denis tu es bon techniquement, sors-nous tes performances que tu sors en MLS. Jim j'aime ta détermination et ta percussion et cela peut faire la di érence", a posté Smith Boudzanga, sur la page "Allez les panthères du Gabon".

En vrais fans, ces amoureux de football suivent leurs stars à la loupe. Ainsi, on peut par exemple lire, au sujet de Denis Bouanga : "Pour son dernier match avant de rejoindre la tanière, Denis Bouanga a livré 90 minutes pleines avec Los Angeles contre Dallas. L’international gabonais a été l’unique buteur du match à la 74e min de jeu. Victoire 1-0. En 16 matches de championnat disputés c’est 10 buts marqués et 5 passes décisives réalisées".

Une multitude de messages, avisant implicitement le camp adverse que la partie ne sera pas facile.

GM.NTOUTOUME-N

Libreville/Gabon