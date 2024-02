Saint-Valentin : heurs et malheurs, comment l'amour a été célébré

La Saint-Valentin (hier 14 février) célébration empreinte de diversité, ne se limite pas à des échanges de roses rouges et de chocolats. À l'ère du numérique, différentes communautés virtuelles se sont mobilisées et ont réagi de manière unique à cette fête dédiée à l'amour. D'abord, certaines communautés y ont vu une pompe à fric. Dans le monde des affaires en ligne, des commerçants ont tiré parti de cette occasion pour stimuler leurs ventes. Des publications telles que celle de la boulangerie "Au Pain Nouveau" ont incité les couples à partager des moments gourmands et romantiques.

De la pâtisserie aux bijoux en passant par les bons vins et les accessoires, les commerçants ont déployé une gamme variée de produits pour satisfaire les désirs des amoureux. La Saint- Valentin est immanquablement une occasion de nostalgie pour les conjoints séparés par la distance ou la mort. Sur sa page Facebook, les membres de "Armée de Terre de France" se remémorent leurs proches éloignés pour des missions de service. À travers des messages empreints de nostalgie et de soutien, ces hommes et femmes militaires partagent leur connexion spéciale malgré la distance imposée par leurs devoirs.

Alors que de nombreuses communautés aux messages clairement épicuriens (par le dessin, la vidéo, le gift et les affiches) invitaient les membres à succomber à l'ivresse de la chaire, d'autres se voulaient plus distinguées, en portant le plaisir de la chair à l'esprit. Ainsi, par l'expression artistique, les amateurs de lettres et de poésie s'étaient rassemblés pour échanger des mots doux et des vers enflammés.

La preuve par ce poème de Guy-Bertrand à Nadège, tiré sur Les lettres ou Cadeaux de Saint-Valentin (Facebook) :

"Dans l'étreinte passionnée de nos cœurs Chaque baiser échangé sera une promesse D'un amour éternel, d'une douce ivresse Où le coin secret de mon cœur réside Un amour d'enfance qui jamais n'aide Nadège douce comme la brise Ta tendresse m'envoûte, mon âme conquise".

Ces vers comme d'autres mots reflètent l'intimité et la passion partagées par le numérique. D'autres communautés ont rassemblé plutôt des âmes dans le tourment de la prudence, des âmes embourbées dans les difficultés économiques. Là, on s’est encouragé à la sobriété dans les cadeaux échangés. Les extrémistes, méfiants des avances opportunistes des femmes escrocs ou de gigolos, ont appelé à esquiver l’appât des opérations de séduction en ligne.

Quant aux solitaires, ils ont déambulé dans les communautés où l’on allait à la pêche, celle de rencontrer un coeur tendre qui divague, si ce n’est de voler le temps d’une virée dans un restaurant ou motel, un coeur occupé.

Innocent M'BADOUMA

Libreville/Gabon