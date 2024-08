Référendum constitutionnel : l'appel à voter pour le “oui” incompris sur la Toile

Ils sont nombreux, ces cadres politiques qui font la promotion du “oui” auprès de leur base politique.

Une campagne qui intervient à quelques mois de la tenue du référendum constitutionnel.

Une petite ronde sur la toile nous renvoie sur notre fil d'actualité, ces parlementaires qui plaident pour un "oui" sans avoir auparavant pris connaissance du contenu de la future Constitution.

De la réaction de l'ancien candidat à la dernière présidentielle, Alexandre Barro Chambrier à la récente sortie médiatique d'acteurs politiques ayant pris part au Dialogue national inclusif (DNI), le mot d'ordre est le même.

"Voter oui" sans aucun argument convaincant. Sur Meta, les avis vont dans le sens d'une communication bien structurée de la part des acteurs de cette étape.

" Il faut commencer par vulgariser le texte de la nouvelle Constitution " ; "La Constitution c’est pour l’avenir du Gabon et non celle des individus. Les soidisant parlementaires qui font des tournées pour le oui font simplement de la propagande. Et, franchement c’est regrettable de voir certains visages de la société civile (ex-société civile), dont certains s’opposaient farouchement (en public) à l’ancien régime, s’afficher dans cette sordide entreprise", peut-on lire de la part des observateurs.

D’aucuns pensent aussi que " Ces personnes ", au cœur de cette sensibilisation, " agissent en ennemis de la République et du peuple ", et qu'il serait temps de rectifier le tir.

R.H.A

Libreville/Gabon